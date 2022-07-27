11 причин начать пить золотое молоко из куркумы

Напиток золотое молоко — восхитительный продукт из куркумы, который может принести много пользы для здоровья всей семьи.

Молоко с куркумой используется как естественное средство для решения целого ряда проблем со здоровьем. Этот целебный напиток может помочь уменьшить воспаление суставов, повысить иммунитет, поддерживать здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы, помочь сбросить вес и контролировать уровень сахара в крови. Существует также доказательство того, что куркума обладает противораковыми свойствами. В этой статье описан один из лучших рецептов золотого молока, и вариации его приготовления на любой вкус.

1. Молоко с куркумой. Польза для здоровья

Прежде всего, давайте рассмотрим преимущества молока с куркумой для здоровья. Польза золотого молока в первую очередь обусловлена многочисленными полезными для организма свойствами куркумы, которые дополняются другими ингредиентами этого целебного напитка.

Повышает иммунитет

Молоко с куркумой – отличное средство для укрепления иммунитета против множества заболеваний. Оно эффективно для профилактики и лечении простуды, гриппа и других инфекционных заболеваний. Куркума поможет в быстром восстановлении после болезней, при больших физических нагрузках и упадке сил.

Это хорошее средство от проблем с пищеварением

Куркума улучшает пищеварение, помогает облегчить состояние при вздутие живота, а также изжогу в результате рефлюкса желудка. Содержащийся в куркуме куркумин увеличивает приток желчи, которая помогает в переваривании жира.

Куркумин может предотвратить заболевания и даже помочь в их лечении, если они вызваны желудочно-кишечными инфекциями. Кроме того, куркума помогает в лечении воспалительных заболеваний кишечника и является протектором поджелудочной железы.

Молоко с куркумой может лечить диарею и расстройство желудка. При этом стоит использовать обезжиренное молоко, так как высокожирное молоко может усугубить диарею.

Куркума отличный очиститель крови

Куркума всегда считалась отличным средством для детоксикации. Токсины в крови являются частыми причинами отдельных аномальных состояний кожи и других заболеваний. Куркума помогает избавиться от токсичных примесей крови, улучшая функцию печени, которая работает как идентификатор этих токсинов и их ликвидатор.

Мочегонное действие специи способствует выводу вредных для организма веществ вместе с мочой. Кроме того, молоко с куркумой приносит пользу здоровью селезенки, а так же полезно при анемии и талассемии.

Помогает при простуде, кашле и боли в горле

Молоко с куркумой традиционно применяется для лечения кашля, простуды, боли в горле и инфекций дыхательных путей. Антивирусные и антибактериальные свойства куркумы могут помочь бороться с инфекциями, в то время как противовоспалительное свойство помогает облегчить симптомы заболевания. Чашка теплого молока с куркумой перед сном уменьшит ночной кашель и обеспечит спокойный сон.

Помогает при заболеваниях суставов

Куркума эффективное средство для лечения суставов и нарушений функционирования опорно-двигательного аппарата. Употребление молока с куркумой при артритах, артрозе, бурсите снимает воспаление, защищает костную ткань, уменьшает боль и улучшает подвижность суставов, в некоторых случает эффективнее и безопаснее, чем отдельные аптечные лекарственные средства. Также она полезна при лечении переломов, растяжениях и болях в мышцах и связках.

Подробнее здесь: Куркума – эффективное средство при заболеваниях суставов…

Полезно для мозга и нервной системы

Золотое молоко может облегчить головные боли. Разжижая кровь, куркума, улучшает кровообращение, что будет особенно полезно для людей, страдающих частыми головными болями и мигренью. Кроме того, куркума благотворно влияет на мозг и нервную систему. Её рекомендуют при депрессии, нервных расстройствах и перевозбуждении, она улучшает память и помогает при бессоннице.

Это укрепляющее средство для печени и желчного пузыря

Лабораторные тесты и клинические исследования продемонстрировали способность куркумина предотвращать и реверсировать цирроз печени, а также жировую болезнь печени.

Важно. Людям, у которых есть камни в желчном пузыре или закупорены желчные протоки следует избегать приема куркумы.

Куркумин защищает печень от интоксикации вследствие чрезмерного употребления алкоголя, пагубного влияния некоторых лекарственных препаратов и токсичных соединений. Употребление куркумы улучшает работу желчного пузыря и предотвращает появление желчных камней.

Способствует метаболическому здоровью

Исследования показали, что куркумин способен регулировать различные обменные процессы в организме. Употребление куркумы стимулирует секрецию инсулина и снижает уровень сахара в крови. Кроме того, golden milk снижает уровень холестерина, предотвращает жировые отложения и способствует похудению.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление этого целебного напитка снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Он предотвращает тромбоз, помогает при атеросклерозе, нормализует артериальное давление и сердечный ритм. Имеющиеся в составе куркумы витамины С и Р способствуют укреплению сосудов. Куркумин помогает в лечении аритмии, кардиомиопатии и даже инфаркта миокарда.

Молоко с куркумой для женского здоровья

Куркума очень полезна для здоровья репродуктивной системы как женщин, так и мужчин.

Золотое молоко имеет много преимуществ при гинекологических заболевания, таких как фиброма матки, эндометриоз, вагинит, лейкорея, синдром поликистозных яичников. Она актуальна в период менопаузы и в целях сглаживания симптомов предменструального синдрома.

Куркумин — это стимулятор, который способствует свободному течению менструального цикла. По этой причине во время беременности следует избегать куркумы в терапевтических дозах.

Золотое молоко для кожи — проверенное средство

Куркума традиционно использовалась в приготовлении различных косметических средств. Внешнее использование куркумы делает кожу гладкой, удаляет морщины и другие признаки преждевременного старения, помогает от гнойничков, угрей и в целом способствует быстрейшему заживлению ранок.

Молоко с куркумой дополнительно усиливает эти внешние эффекты воздействия и помогает очищать кожу от высыпаний, раздражения и шелушения. Регулярный приём золотого молока оказывает огромное облегчение больным экземой.

Экзема часто рассматривается как кожная проблема, но она имеет более глубокие корни. Иммуномодулирующий эффект куркумина и его детоксикационные и противовоспалительные свойства облегчают симптомы и предотвращают вспышки заболевания.

2. Золотое молоко: рецепты приготовления

Существует много рецептов приготовления золотого молока с куркумой. И какой рецепт выбрать, по сути не столь важно. В любом случае вы получите полезный целебный напиток.

Основной рецепт приготовления золотого молока

Для приготовления золотого молока из куркумы сначала нужно приготовить пасту, которая будет добавляться в молоко для приготовления напитка. Готовить молоко с пастой удобно, так как приготовленная паста может храниться в холодильнике две-три недели.

Приготовление пасты

Золотая паста из куркумы богата антиоксидантами. Она незаменима в холодильнике особенно осенью и зимой в каждой доме. Отлично подходит при простуде и в целом для укрепления иммунитета. Используется для приготовления латте с куркумой, золотого молока, коктейлей, заправок, а также в качестве маски для лица и волос. Обладает противовоспалительным, антибактериальным, противовирусным, противораковым и способствующим пищеварению действием.

БАЗОВЫЙ РЕЦЕПТ предполагает при приготовлении пасты использовать только два ингредиента: порошок куркумы и воду. ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ предполагает добавление к ним масла и перца. Основной рецепт более правильный.

Важно. Если в рецептах различных лечебных напитков вы используете пасту с маслом и перцем, то повторно данные ингредиенты добавлять нет необходимости.

Запомните данное правило и не путайтесь.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

60 грамм порошка куркумы;

250 мл воды;

70 мл растительного масла;

перец чёрный молотый.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Чтобы приготовить пасту, возьмите 60 грамм хорошего порошка куркумы и добавьте его в 250 мл чистой воды и перемешайте до состояния кашицы. Поставьте полученную смесь на средний огонь и варите постоянно, помешивая. Дождитесь когда смесь закипит. Огонь на плите уберите до минимума и продолжайте варить смесь ещё 5-7 минут. Если смесь становится слишком густой, добавьте немного воды, если же паста получается недостаточно густая добавьте немного порошка. Снимите приготовленную пасту с огня и дайте ей остыть, после добавьте в неё масло в объёме 70 мл и перец в объёме от половины до 2-ух чайных ложек. Тщательно перемешайте, разложите в чистые пищевые емкости и уберите в холодильник.

Интересный факт.

Известно, что куркума сама по себе плохо усваивается в организме, но её биодоступность, то есть активное усвоение, значительно увеличивается, если принимать её с жирами или чёрным перцем. Чёрный перец содержит активное вещество пиперин, которое увеличивает биодоступность куркумина до 2000%!

О растительном масле и перце. Это может быть масло кокосового ореха, льняное масло или оливковое масло. Подходит не всякий перец. Перец должен содержать пиперин — главный алкалоид, который и вызывает жгучий вкус.

Нужно заметить, что добавление перца является крайне желательным, но не обязательным. Масло можно добавлять, как сразу в пасту, так и потом непосредственно в приготовленный с пастой напиток.

Приготовление золотого молока

Для приготовления напитка доведите до кипения, не давая закипеть, один стакан молока и добавьте в него 1 чайную ложку приготовленной золотой пасты. Необязательно брать только коровье молоко можно использовать козье, соевое, кокосовое, миндальное или любое другое молоко. Для лучшего усвоения куркумы (при использовании пасты приготовленной по базовому рецепту) в напиток рекомендуется добавить ½ — 1 чайную ложку кунжутного, миндального или кокосового масла, или ГХИ также можно добавить сладкого сиропа по вкусу.

При наличии диареи или расстройства функционирования ЖКТ необходимо использовать обезжиренное молоко, так как высокожирное молоко может усугубить дисфункцию.

Золотое молоко с мёдом

Добавление мёда придаст молоку с куркумой еще больше пользы. Но нужно помнить, что в горячем молоке мёд теряет многие лечебные свойства.

В мёде, с температурой выше 50°C, быстро запускается процесс распада фермента бета-фруктофуранозидазы и угнетение активности альфа-амелазы. То есть фактически мёд быстро стареет и почти не обладает никакими целебными свойствами.

При этом может образовываться опасный для человека гидроксиметил-фурфурол, способный стать причиной отравления и других серьезных заболеваний. Поэтому мёд можно добавлять лишь в немного остывший напиток или запивать золотым молоком.

Рецепт молока со свежим корнем куркумы

Кусочек корня куркумы от 1,5 до 2,5 см нагревается с 250 мл молока в течении 15 минут Молоко должно дойти до кипения, но не закипеть. Процедите полученный напиток и дайте ему остыть.

Приготовленный таким образом напиток помогает при диареи. Нужно использовать обезжиренное молоко. Напиток может успокоить воспаление, укрепляет кости, эффективен в борьбе со свободными радикалами.

Молоко с куркумой и имбирем

Этот простой рецепт использовался в Индии на протяжении веков, для успокоения боли в горле, при кашле и лихорадке.

Выпитый на ночь стакан молока с куркумой и имбирем бывает помогает действительно быстро. Уже на утро симптомы заболевания однозначно уменьшаться или уйдут полностью.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

1 стакан коровьего или растительного молока;

1/2 чайной ложки порошка куркумы;

1/2 чайной ложки тертого имбиря;

1 чайная ложка мёда;

1/2 чайной ложки корицы;

щепотка чёрного перца.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Добавьте в 1/4 стакана воды половину чайной ложки порошка куркумы и половину чайной ложки натертого корня имбиря и хорошо перемешайте. Долейте в стакан молоко. Нагревайте смесь в течение нескольких минут, пока молоко почти не закипит. Позвольте этой смеси настояться стоять несколько минут. К этому напитку можно добавить мёд или сахар по вкусу, примерно одна чайная ложка. Перемешайте и повторно нагревайте в течение нескольких минут. Мёд нужно добавлять только в немного остывшее молоко. Температура напитка должна быть не выше 50 градусов, нагревать повторно в этом случае не нужно. Для лучшего усвоения организмом куркумы помимо имбиря, в приготовленное таким образом молоко, неплохо добавить немого чёрного перца. Содержащийся в чёрном перце пиперин, увеличивает усваивание организмом куркумина до 20 раз! Добавьте половину чайной ложки корицы и дайте напитку опять немого постоять. Процедите смесь, чтобы избавиться от кусочков имбиря. Выпейте горячим или тёплым, если вы приготовили напиток с мёдом.

Один из вариантов этого рецепта — это замена корицы. До того, как варить напиток, в смесь молока и воды, помимо куркумы и имбиря, можно добавить несколько стручков кардамона (трещины) и щепотку шафрана.

3. Как правильно пить молоко с куркумой

Золотое молоко по своим лечебным свойствам способно помочь при многих заболеваниях. Если вы собираетесь пить молоко с куркумой в лечебных целях при хронических или других серьезных заболеваниях, например, при заболеваниях суставов, рекомендуется это делать курсами от 30 до 40 дней один два раза в год, весной и осенью.

При лечении и профилактике простудных заболеваний, лечении диареи и подобных случаях молоко с куркумой можно пить по мере необходимости.

Если вы впервые собираетесь принимать куркуму, рекомендуется начинать с меньших доз. Например начните с 1/4 чайной ложки пасты на стакан молока. Если при этом вы не будете ощущать никаких побочных эффектов, дозу можно постепенно увеличивать, доведя до 1 чайной ложки.

Совет. Как правило, рекомендуют выпивать по одной чашке молока, приготовленного с одной чайной ложкой пасты один раз в день.

Но нужно заметить, что идеальная доза у каждого человека своя. Некоторым помогают небольшие дозы, другим нужно больше. Если при употреблении куркумы у вас не возникает никаких побочных эффектов для желудка, и вы не замечаете улучшений при употреблении куркумы, вы можете попробовать немного увеличить дозу и разделить её на несколько приемов равными интервалами времени.

Золотое молоко рекомендуется пить в тёплом виде до еды или через два часа после еды.

Что касается времени приема существуют разные мнения. Одни рекомендуют пить молоко с куркумой утром натощак, другие на ночь перед сном.

Принимая золотое молоко утром, помните, что тёплое молоко, особенно в сочетании с мёдом обладает лёгким снотворным эффектом. Выпитая чашка теплого золотого молока на ночь лучше усваивается, успокаивает, способствует глубокому и спокойному сну.

Перед тем как начать пить молоко с куркумой обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями к употреблению куркумы.

4. Золотое молоко вред и противопоказания

Использование куркумы в качестве приправы к пище считается абсолютно безвредным. Прием куркумы в терапевтических целях, в том числе в виде золотого молока, несмотря на удивительные лечебные свойства этого напитка, всё же имеет ряд противопоказаний.

ПРИТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИЁМА ЗОЛОТОГО МОЛОКА:

индивидуальная непереносимость куркумы;

заболевания почек при которых происходит образование камней;

наличие камней желчном пузыре, желчных протоках или почках;

беременность и грудное вскармливание;

сахарный диабет;

прием лекарственных средств, разжижающих кровь, например аспирин, антитромбоцитарные препараты, варфарин;

наличие кровотечений;

подготовка к операции, прием куркумы нужно остановить по меньшей мере за две недели до плановой операции;

хронические заболевания ЖКТ;

подагра;

хронические заболевания в стадии обострения;

возраст, нельзя давать куркуму детям до двух лет;

Употребление специи в больших количествах, даже при отсутствии противопоказаний, может привести к проблемам с ЖКТ. Нужно учитывать, что куркума снижает артериальное давление, что особенно важно для гипотоников и людей страдающих гипертонией и принимающих препараты для понижения давления. Куркума реально может сильно повысить их эффективность.

Главное помнить: чтобы куркума принесла пользу, а не вред, её нужно принимать в умеренных количествах. Подробно о противопоказаниях читайте здесь.